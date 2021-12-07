اعتماد الدفع الإلكتروني لسيارات أجرة عجمان

المصدر: (عجمان - البيان )

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اعتمدت مؤسسة الخدمات التجارية في هيئة النقل عجمان، خيارات متنوعة لعمليات الدفع في مركبات أجرة عجمان، وتشمل الدفع الإلكتروني عبر بطاقة الائتمان، بالإضافة إلى الإبقاء على الدفع النقدي التقليدي مما يوفر خيارات متعددة للركاب.

وقال أحمد صقر المطروشي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية في الهيئة: «شهدت الخدمة منذ إطلاقها في بداية أكتوبر إقبالاً من قبل الجمهور، كونها تجنب الركاب التلامس من خلال الدفع النقدي».

وأضاف المطروشي «سيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة مراحل بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول - (ماجناتي)، ودائرة المالية بعجمان – (عجمان باي) مما يوفر خيارات متعددة لمستخدمي مركبات أجرة عجمان، ويحقق سعادة المتعاملين، وتطوير وتفعيل الخدمات الرقمية والارتقاء بجودتها».

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