شرطة عجمان وشركة هواوي تبحثان توظيف التكنولوجيا الحديثة في المجال الأمني

المصدر: عجمان - البيان

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استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وفد شركة هواوي، إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات، لبحث سبل التعاون في توظيف التكنولوجيا الحديثة في المجال الأمني، بحضور العميد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة عجمان، تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز الأمن والأمان.

ورحب قائد عام شرطة عجمان بوفد الشركة الذي ضم دون اويانق المدير العام لشركة هواوي في دولة الإمارات، وخالد السايبي مدير المبيعات في الشركة، والدكتور المهندس جورج حداد المدير العام لشركة كورس بوينت ميدل إيست للتكنولوجيا وشريك ذهبي لشركة هواوي، مشيداً بجهودهم في التعاون مع شرطة عجمان بما يعزز الأمن والأمان في الإمارة.

تعزيز التعاون

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في توظيف التكنولوجيا الحديثة لشركة هواوي في مجال التكنولوجيا والبرمجيات لتعزيز الأمن والأمان، وتبادل الخبرات والاستفادة من تقنيات الشركة للمدن الآمنة، ودورها في توفير منتجات وحلول لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعبر اللواء النعيمي عن شكره وامتنانه لزيارة وفد الشركة وإسهاماتهم في تطوير قدرات شرطة عجمان الأمنية بتوظيف تكنولوجياتهم المبتكرة في سبيل تعزيز الأمن والأمان. من جانبه عبر دون اويانق المدير العام لشركة هواوي عن سعادته البالغة لثقة شرطة عجمان وقائدها بشركة هواوي، وتعاونهم المثمر والإيجابي.

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