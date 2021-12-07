انطلاق فعاليات معرض «سيال الشرق الأوسط» بأبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق أعمال النسخة الحادية عشرة من معرض سيال الشرق الأوسط 2021، اليوم، في العاصمة أبوظبي، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاع، وذلك في الفترة ما بين 7 ولغاية 9 ديسمبر 2021، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

450 جهة

وتشهد النسخة الحادية عشرة من المعرض، الذي ينظم من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، بالشراكة مع مجموعة كومز أكسبوزيم العالمية لتنظيم المعارض والفعاليات، مشاركة نحو 450 جهة عارضة من 24 دولة، إلى جانب مشاركة 12 جناحاً دولياً.

وينطلق الحدث، الذي يعتبر أحد أضخم الفعاليات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات بمشاركة واسعة من مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة، ويسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات والأمن الغذائي العالمي، والتوجهات العالمية المستقبلية في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة. وقال سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن سيال الشرق الأوسط، أثبت على مر السنوات الماضية، أنه من أكبر منصات التفاعل بين أسواق الأغذية الناشئة، ويعمل على تشجيع الابتكار في مجال الأغذية والمشروبات، وخلق الكثير من الفرص الاستثمارية.

شراكات

بدوره، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، ومجموعة الشركات التابعة لها من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض: «يعد المعرض، أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والضيافة، ويوفر منصة مثالية لعقد الشراكات، والتعرف إلى أبرز ما توصلت إليه التقنيات العالمية في هذه القطاعات الحيوية».

منصة مثالية

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد ، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي: «نفخر بكل النتائج التي حققتها الجائزة، في تطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، والابتكار الزراعي على المستوى العربي والدولي».

وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تؤمن غرفة أبوظبي، بأهمية المشاركة السنوية في هذا المعرض لما يمثله من منصة مباشرة للشركات العالمية المنتجة والمصنعة للأغذية والمشروبات والمعدات الغذائية، لعرض أحدث منتجاتها، والتعاون مع الشركات الإماراتية العاملة بذات المجال ».

وأكد المهندس جمال سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة سلال، أهمية المعرض باعتباره منصة مثالية لتسليط الضوء على أهم مشاريع ومبادرات الشركة، منها العلامة التجارية الجديدة «سلال فريش»، التي أطلقتها مؤخراً، والمساهمة في دعم المزارعين المحليين.

وأوضح محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، رئيس مجلس الإدارة، أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، تحرص على إبراز أهمية تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي، من خلال مشاركتها في معرض سيال الشرق الأوسط.

ومن جانبه، قال سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات، التابعة لـ «أدنيك»: «نفخر بقائمة الشركاء والرعاة للحدث لهذا العام، والذين أسهموا في تعزيز مكانته، وترسيخ حضوره العالمي، كوجهة للمتخصصين بقطاع الأغذية والمشروبات».

ترويج

يهدف الحدث الرائد، إلى الترويج لقطاع الأغذية والمشروبات في أبوظبي، إلى جانب تسليط الضوء على العناصر الأساسية في القطاع، بما فيها المطاعم والفنادق والمقاهي، إلى جانب المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي، وصناعة التمور، وفنون تحضير وإنتاج القهوة، حيث يشهد قطاع الأغذية والمشروبات في أبوظبي، ازدهاراً لافتاً في الوقت الراهن.

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