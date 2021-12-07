عبد الله المري يكرم موظَفين في إسعاد المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

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كرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم ماجد ناصر البردان، مدير إدارة إسعاد المتعاملين والخدمات الاستباقية، الملازم أول منى عبد المحسن محمد، من مركز شرطة البرشاء، والرقيب صهيب سمير عبده ربه، من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك بعد إشادة متعاملين بهما في برامج البث المباشر، وعبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لأدائهما المهني الراقي وحرصهما على تقديم خدمات متميزة عكست الصورة الإيجابية لشرطة دبي.

وأثنى معاليه على إخلاص وتميز الموظفَين، وبمهام عملهما، والذي يعد في غاية الأهمية نظراً لارتباطه المباشر في استقبال وخدمة المتعاملين على الصورة التي تحقق لهم السعادة، وحرصهما على أداء واجبهما على أكمل وجه، بما يحقق تطلعات شرطة دبي في تقديم أرقى الخدمات لإسعاد المتعاملين بكل سهولة ويسر، كما أشاد بدور المتعامل الإيجابي في إيصال رسالة الشكر للموظفين وتقديرهم وتحفيزهم على الاستمرار في تقديم خدمات ذات جودة عالية، وهو ما جعل شرطة دبي تحوز المركز الأول في عام 2020 بنسبة 91,6% على مستوى الدوائر الحكومية في إمارة دبي وفقاً لدراسات رأي المتعاملين.

من جانبهما، عبر المكرمان عن جزيل شكرهما وامتنانهما لشرطة دبي على هذه المبادرة الطيبة، مؤكدين أن ما قاما به هو واجب وطني وأخلاقي تجاه أفراد المجتمع، وأنهما مستمران في العطاء بما يدعم مسيرة شرطة دبي المشرفة والمتميزة.

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