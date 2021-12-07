استراتيجية شاملة للاستثمار وتنويع الإيرادات في «كهرباء دبي»

المصدر: دبي- وائل نعيم

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تعمل كمؤسسة مستقلة تحت مظلة وإشراف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير سياسات الطاقة في دبي، والتخطيط والتنسيق للقضايا المتعلقة بالطاقة في الإمارة، وتتمتع بصلاحيات تنظيمية واسعة، بما في ذلك تحديد تعرفة المياه والكهرباء المعمول بها لدى الهيئة.

وقال معاليه لــ «البيان»: «شرعت هيئة كهرباء ومياه دبي في صياغة استراتيجية شاملة للاستثمار وتنويع الإيرادات، تتضمن خارطة طريق لتنويع مصادر الدخل من خلال مشاريع رائدة على المدى الطويل، لافتاً إلى أن أصول الهيئة تبلغ نحو 200 مليار درهم، ولديها استثمارات بأكثر من 86 مليار درهم على مدى خمسة أعوام لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة، عبر استراتيجية واضحة وخارطة طريق لتحويل دبي إلى مركز للتميز في التقنيات الجديدة اللازمة والضرورية لتحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية والوصول إلى نسبة 100% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

ثقة المستثمرين

وأضاف معاليه: «نجحت الهيئة في كسب ثقة كبار المستثمرين للعمل في المشروعات الكبرى التي ننفذها، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة بنظام المنتج المستقل، واستقطبت نحو 40 مليار درهم. وتعمل الهيئة من خلال محفظة المشاريع المتنوعة التي تملكها على تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، مع التركيز على تنويع مزيج الطاقة، حيث نسعى دوماً لتحسين جودة الحياة لجميع القاطنين على أرضنا الطيبة».

وقال معاليه: «إن إدراج الهيئة في سوق دبي المالي يؤكد ثقة المستثمرين العالميين في حكومة دبي والمؤسسات التابعة لها، والمركز القوي الذي تتمتع به الهيئة، وإن هذا الإدراج سيساعد الهيئة على توسيع قاعدة أعمالها، وسيسهم في توفير وظائف جديدة للمواطنين، ويدعم قطاع الأعمال ويعزز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويشجع الإبداع والابتكار ».

رؤية

وأوضح معاليه أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ونسعى جاهدين إلى تحويل التحديات إلى فرص واعدة، وتحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2050.

بنية مستدامة

وأشار الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي المزود الوحيد للكهرباء والمياه في إمارة دبي، ويتمثل عمل الهيئة الأساسي في إنشاء بنية تحتية مستدامة لخدمات الكهرباء والمياه وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، وخزانات المياه الجوفية، وخطوط نقل الكهرباء والمياه، وشبكات توزيع الكهرباء والمياه في دبي.

شركات تابعة

وقال الطاير: «رغم أن مجال عمل الهيئة الرئيسي يتمثل في إنتاج وتوفير إمدادات الكهرباء والمياه، إلا أن الهيئة تمتلك العديد من الأنشطة التجارية الأخرى ذات الصلة بنطاق عملها الرئيسي». ومن الشركات التابعة للهيئة، مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إضافة إلى «ماي دبي» وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»

و«ديوا الرقمية» التي تم إنشاؤها كشركة قابضة تسعى لتجمع تحت مظلتها العديد من الشركات التابعة للهيئة التي توفر حلول الأعمال الرقمية في مجال البنية التحتية للاتصالات بين الشركات (B2B)، وخدمات الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة الموزعة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية الأخرى.

المنتج المستقل

وأوضح معالي سعيد الطاير بالنسبة لشركات المنتج المستقل للطاقة، هناك شركة جميرا العالمية للطاقة، وشركة شعاع للطاقة 1، وشركة شعاع القابضة للطاقة 2، وشركة حصيان القابضة للطاقة، وشركة نور القابضة للطاقة 1، وشركة شعاع القابضة للطاقة 3، لافتاً إلى أن هذه الشركات تأسست لتحقيق أهداف محددة، وهي مملوكة بالكامل لشركة جميرا العالمية القابضة للطاقة (ذ.م.م)، الذراع الاستثمارية لهيئة كهرباء ومياه دبي في مشاريع نظام المنتج المستقل للطاقة (IPP).

وتم إنشاء شركة «شعاع للطاقة 1»، عام 2015 لتنفيذ المرحلة الثانية، بقدرة 200 ميجاوات، من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي 51% من خلال شركة جميرا العالمية للطاقة، بينما تمتلك شركة «أكوا باور» نسبة 49% من الشركة.

أما شركة «شعاع للطاقة 2»، فتم إنشاؤها عام 2016 لتنفيذ المرحلة الثالثة، بقدرة 800 ميجاوات، من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي 60% من خلال شركة شعاع القابضة للطاقة 2، بينما تمتلك شركة الإمارات للطاقة الشمسية 40% من الشركة.

وتم تأسيس شركة «نور للطاقة 1»، عام 2018 لتنفيذ أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم، بقدرة إنتاجية ستصل إلى 950 ميجاوات.وإنشاء شركة «شعاع للطاقة 3»، عام 2020 لتنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 900 ميجاوات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهي مملوكة بنسبة 60% لهيئة كهرباء ومياه دبي من خلال شعاع للطاقة.

استراتيجية مرنة

وقال معالي سعيد الطاير: «نعتمد في هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية مرنة تمتاز بالسرعة والكفاءة في الاستجابة للمتغيرات والتوجهات الحكومية وهي أحد عوامل النجاح الأساسية في التخطيط والإدارة الاستراتيجية، ولدينا مؤشرات أداء لتحقيق الأهداف يتم مراجعتها بشكل دوري. ويقوم فريق القيادة بمتابعة المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية بشكل أسبوعي».

وأضاف:«برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نسعى لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ومن أهم مشروعاتنا ، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد بقدرة إنتاجية ستصل إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030».

وعلى مدى السنوات الماضية، أطلقت الهيئة العديد من المبادرات والإجراءات والعمليات التطويرية لتحسين كفاءة الإنتاج وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وقامت برفع جهد شبكة التوزيع من 6.6 كيلوفولت إلى 11 كيلوفولت، وتبريد مداخل الهواء للتوربينات الغازية لمحطات الإنتاج، واستطعنا رفع القدرة الإنتاجية بنحو 900 ميجاوات من خلال مبادرات رفع الإنتاجية والكفاءة باستخدام تقنيات مبتكرة دون الحاجة إلى إضافة توربينات جديدة.

مؤشرات عالمية

حققت الهيئة مستويات متفوقة في مؤشرات التنافسية العالمية، شملت رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج إلى نحو 90% لتنافس أفضل المستويات العالمية، وتحسين كفاءة الإنتاج بنسبة 33.41% بين عامي 2006 و2020. كما وصلت نسبة التوافرية والاعتمادية لمحطات الإنتاج في فصل الصيف إلى 99.66% و99.98 على التوالي، وتعد من أعلى المعدلات العالمية.

7 %

قال معالي سعيد الطاير: حققت هيئة كهرباء ومياه دبي منذ تأسيسها، إنجازات مهمة جعلتها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية في العالم، تقدم خدماتها لأكثر من مليون متعامل في دبي، مبيناً أن عدد الحسابات الجديدة ينمو بنحو 7% سنوياً، وأن الهيئة تمتلك بنية تحتية عالمية المستوى، وتبلغ القدرة الإنتاجية المركبة 13,200 ميغاوات من الكهرباء، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

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