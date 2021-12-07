«كهرباء دبي» تطلق «لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر» لتسهيل إدارة خدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، ويمكن لمتعاملي الهيئة المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر متابعة المعلومات المتعلقة بالشحن والاستهلاك بسهولة عبر التطبيق الذكي للهيئة وموقعها الإلكتروني.

وتعرض لوحة بيانات المستخدم السجل الكامل للمدفوعات الخاصة بالمتعامل، ورسماً بيانياً يوضح كمية الاستهلاك، ومعاملات الشحن وتواريخها، كما تتيح للمتعامل إدارة بطاقات الشاحن الأخضر، وتحديد موقع أقرب محطة لشحن المركبات الكهربائية التابعة للهيئة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 300 محطة موزعة في أنحاء إمارة دبي. علاوة على الاستفادة من خصومات حصرية تقدمها الهيئة من خلال «متجر ديوا». كما تتيح منصة مستخدم الشاحن الأخضر للمتعامل إمكانية تسديد فاتورة الشحن.

تشجيع

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن تطوير الهيئة المتواصل لخدمة «الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية» يصب في إطار جهودها لتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة، وفي إطار مساعيها لتقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات، وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

المدينة الأذكى

وأضاف معالي الطاير: «نعمل وفق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وتحقيق استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.

وتعتبر مبادرة «الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية» نواة ونموذجاً يُبنى عليه لترسيخ مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي في مستقبل أقل اعتماداً على الموارد النفطية والوقود الأحفوري عبر تبني استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، لضمان توفير بيئة مستدامة تمتاز ببنية تحتية حديثة وقوية».

خدمات الشاحن

أتاحت الهيئة خدمات الشاحن الأخضر لجميع مالكي المركبات الكهربائية عند تسجيل مركباتهم لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وتقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بإنشاء حساب لهم بعد تسجيلهم لدى هيئة الطرق والمواصلات. ويمكن للمتعاملين إنشاء حساب الشاحن الأخضر عبر موقع هيئة كهرباء ومياه دبي الإلكتروني وتطبيقها الذكي أو عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين.

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