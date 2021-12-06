راشد بن حميد: «إكسبو دبي» يعزز مكانة دولتنا واحة عالمية للتعايش والتسامح والسلام

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، في حواره مع برنامج «971» الذي يبث على قناة تلفزيون دبي وعلى منصة «أوان» وتقدمه الدكتورة ميساء غدير، أهمية معرض إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى الجهود الكبيرة والعظيمة التي قامت بها القيادة الحكيمة لاستضافة أروع حدث عالمي في العالم، إذ يجتمع العالم ههنا في الإمارات العربية المتحدة، ليصوغ مستقبلاً مشرقاً للبشرية. وأوضح في الحوار، أن اصطحاب الأطفال إلى المعرض يثري معارفهم العلمية ويعرفهم بجوانب التقدم العالمي الذي يعيشه عالمنا حالياً.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «إن «إكسبو 2020 دبي»، معرض عالمي كبير ونوعي. وبذلت قيادتنا الحكيمة جهوداً كبيرة وعظيمة لاستضافته وإثراء مضمونه، وأخص بالذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي حرص على أن يكون ملف الترشح لاستضافته، نوعياً وغنياً يكفل الخير للإنسانية.

وأضاف: «جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر معرض «إكسبو 2020 دبي» العالم في وطننا، وواجب علينا تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح هذا المعرض، الذي يعكس ثقافتنا ومجتمعنا».

وتابع: «إن حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على تنمية رأس المال البشري، والتعاون الدولي، لهو نهج بناء مثمر يسير عليه قادتنا، وجعل دولتنا منارة عالمية لبناء جسور التسامح والسلام بين الشعوب».

وبيّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن والده صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يوصيه وإخوانه الكرام، دائماً، بالمحافظة على المكتسبات وصون ما وصلنا إليه من نعمة وتقدم وازدهار.

وأوضح في حواره مع «برنامج 971»، سبب إصراره على اصطحاب أبنائه إلى المعرض، إذ قال: «علينا أن نصطحب أطفالنا اليوم ونشركهم في هذه الثقافة وهذه التطلعات المستقبلية، فهم الأجيال التي ستكمل هذه المسيرة، كما أن زيارة «إكسبو2020 دبي»، ستفتح آفاقهم على التقدم العالمي الموجود اليوم».

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