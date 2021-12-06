«ناسا» تعلن أسماء أعضاء برنامجها التدريبي بمشاركة المطروشي والملا

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أعلنت وكالة «ناسا» للفضاء، اليوم، أسماء رواد الفضاء المرشحين للبرنامج التدريبي للعام 2021، وذلك من موقع «إيلينغتون فيلد» بالقرب من مركز جونسون للفضاء في هيوستن، وجاء ضمن المرشحين رائدا الفضاء الإماراتيان نورا المطروشي ومحمد الملا، خريجا الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وسيقوم المرشحون في إطار البرنامج التدريبي بالالتحاق بمركز جونسون للفضاء التابع لوكالة «ناسا» في شهر يناير المقبل، لبدء برنامجهم التدريبي حول آليات المركبات الفضائية، وتمارين المحاكاة للسير في الفضاء والإقامة لفترات طويلة في الفضاء الخارجي، فضلاً عن العمل بروح الفريق وغيرها من المهارات الضرورية للبرنامج.

وبعد التخرج من البرنامج التدريبي، الذي سيستغرق نحو عامين، سيكون بإمكان رواد الفضاء المرشحين الحصول على الفرصة للمشاركة في البعثات المستقبلية إلى محطة الفضاء الدولية، والتي سيتم إطلاقها من الأراضي الأمريكية على متن مركبات فضائية يتم بناؤها من قبل شركات تجارية، والمشاركات في بعثات لاستكشاف الفضاء العميق على متن المركبة الفضائية أوريون التابعة لناسا ونظام إطلاق الصواريخ الفضائية.

وخاض المطروشي والملا العديد من تدريباتهما داخل الدولة، وتعرفا إلى مختلف أقسام مركز محمد بن راشد للفضاء وطبيعة العمل فيها، ومن بينها عمليات الأقمار الاصطناعية وكيفية تحليل الصور الفضائية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة بقطاع الفضاء، فيما اعتمدت التدريبات كذلك على الشق الخاص باللياقة البدنية، التي يجب أن يكونا خلالها في كامل الجاهزية الرياضية، حتى يكونا مستعدين لكافة مهماتهما المقبلة.

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