طقس الإمارات غداً .. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة نهاراً، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س ..والموج الخليج العربي خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 14:13 والمد الثاني عند الساعة 05:06 والجزر الأول عند الساعة 21:50 والجزر الثاني عند الساعة 08:37 ..وفي بحر عمان يوكون الموج خفيفا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 11:01 والمد الثاني عند الساعة 00:38 والجزر الاول عند الساعة 17:43 والجزر الثاني عند الساعة 06:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 18 85 40

دبي 26 20 85 30

الشارقة 27 16 85 35

عجمان 28 19 85 40

أم القيوين 28 16 85 40

رأس الخيمة 27 16 80 30

الفجيرة 27 20 85 35

العين 26 15 80 30

ليوا 26 16 85 25

الرويس 26 14 80 30

السلع 28 16 85 25

دلما 25 17 80 40

طنب الكبرى 28 19 85 35

طنب الصغرى 28 19 85 35

أبو موسى 26 18 85 40

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