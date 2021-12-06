حملة التبرع بالدم 2021 في أم القيوين

المصدر: ‏أم القيوين ـ البيان

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في إطار احتفالات جامعة أم القيوين باليوم الوطني الخمسين وتحت شعار "قطرة دمك نبضة لغيرك" ينظم طلبة كلية الاتصال الجماهيري (مساق التسويق الاجتماعي) بالتعاون مع مستشفى أم القيوين حملة للتبرع بالدم وذلك يوم غد الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية ظهرا في بنك الدم التابع لمستشفى أم القيوين.

‏ وتهدف الحملة إلى تكريس المسؤولية الاجتماعية بأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني نبيل؛ حيث يسهم في إنقاذ حياة آلاف من المرضى، برفد بنك الدم في مستشفى أم القيوين باحتياجاته الأساسية والطارئة وتعزيز مخزونه بتوفير دم آمن من مختلف فصائل الدم النادرة التي يحتاجها المرضى وكذلك إلى زيادة الوعي المجتمعي بفوائد وأهمية التبرع بالدم، وكذلك تهدف الحملة إلى تعزيز المشاعر الإيجابية والسعادة لتقديم المساعدة للآخرين، ونشر التوعية الصحية المتعلقة بالتبرع بالدم من خلال حملة تسويق اجتماعي على وسائل التواصل الاجتماعي لغرس ثقافة التبرع التطوعي في المجتمع الإماراتي الذي تعمه الأخوة والتسامح والسلام.

‏وتأتي حملة التبرع بالدم تنفيذا الجانب التطبيقي والعملي للمساقات وفقا لسياسة جامعة أم القيوين وكلية الاتصال الجماهير ي في هذا المجال، كما تعتبر الحملة واحدة من المبادرات العديدة التي تنظمها جامعة أم القيوين بالتعاون مع مستشفى أم القيوين والعديد من المؤسسات الوطنية لتقديم الدعم للمجتمعات التي تتواجد فيها كجزء من برنامجها للمسؤولية تجاه المجتمع المحلي ودورها في الارتقاء بالعمل التطوعي الذي يعد من القيم الحياتية والأسس الوطنية الهامة.

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