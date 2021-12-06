حمدان بن محمد يلتقي 300 إماراتي تم توظيفهم في شركة ماجد الفطيم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بنحو 300 من الكوادر الإماراتية التي تم توظيفها مؤخراً في شركة ماجد الفطيم في إطار البرنامج الحكومي الاتحادي لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة "نافس".

وقال سموه: "سعدت بلقاء نحو 300 من الكوادر الإماراتية التي تم توظيفها مؤخراً في شركة ماجد الفطيم في إطار البرنامج الحكومي الاتحادي لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة "نافس".. القطاع الخاص له دور كبير في مجال التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية للمشاركة في قطاعات سوق العمل".

وأضاف: القطاع الخاص له دور كبير في مجال التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية للمشاركة في مختلف قطاعات سوق العمل، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تدعم الاستقرار الاقتصادي لدولتنا كما تدعم جهودنا في تطوير اقتصادنا على أساس متوازن ومستدام خلال الخمسين عاماً المقبلة من مسيرتنا.. سنستمر في تطوير الشراكات التكاملية بين القطاعين كركيزة أساسية في تحقيق الازدهار الاقتصادي والمجتمعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز