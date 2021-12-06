تأهيل ساحات بأنظمة ذكية لحجز المركبات في إمارة الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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وقّعت بلدية الفجيرة اتفاقية خصخصة مع شركة "الإمارات للمواقف"، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين والعمل على توفير إطار رسمي في مجال استثمار وإدارة وإعادة تأهيل ساحات حجز المركبات، حيث تتبع الشركة نظاما مبتكرا، يسهل على الجهات الحكومية والمتعاملين إجراءات حجز المركبات، حيث تضم ساحات مجهزة بالكامل تم تجهيزها بأحدث البرامج والأنظمة الذكية ونظام أمني متكامل يتكون من فريق متخصص من أفراد الأمن وكاميرات مراقبة في مختلف أرجائها وبواباتها، بالإضافة إلى تقديم خدمة تأمين المركبات الموجودة في ساحات الحجز ضد الحريق والسرقة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر البلدية، حيث قام بالتوقيع المهندس محمد الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، وعبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمواقف، بحضور عدد من ممثلي الجهتين، وبموجب الاتفاقية ستمنح بلدية الفجيرة شركة "الإمارات للمواقف" امتياز استثمار وتأهيل وإدارة ساحة الحجز، والقيام بخدمات سحب المركبات وإدارة حجزها، وفقا لأعلى المستويات والمعايير والشروط المعمول بها، وبما ينسجم مع الشروط الفنية المدرجة في الاتفاقية.

مظهر حضاري

وأكد المهندس محمد الأفخم، أن بلدية الفجيرة حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الإمارات للمواقف تعد من الجهات الرائدة في تقديم خدمات تنظيم وإدارة وتأهيل ساحات الحجز، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي في شوارع ومناطق الفجيرة، والقضاء على ظاهرة السيارات المهملة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى من مساعي بلدية الفجيرة الرامية إلى دعم مسيرة التطور الحضاري بالإمارة وتحقيق المزيد من النقلات النوعية في مجالات البيئة والصحة والاستثمار والمرافق العامة والخدمات، بما يحقق ازدهار الإمارة ويترجم رؤيتها وخططها التنموية بشكل فعّال على أرض الواقع لتحقيق الخطة الشمولية المستهدفة.





شراكة استراتيجية

من جانبه أكد عبدالله مطر المناعي، أن هذه الاتفاقية تشكل إضافة نوعية إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين الذين تتعامل معهم الشركة، وهي خطوة تعكس الثقة المتزايدة بأداء الشركة وبإنجازاتها الكبيرة التي تحققت منذ انطلاق أعمالها، لافتا إلى حرص الشركة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير وبشفافية وديناميكية عالية، وبسهولة متناهية تحقق رضا البلدية وأهدافها في المحافظة على جمالية الشوارع.



وأوضح المناعي، أن الإمارات للمواقف تعد أول شركة متخصصة على مستوى الإمارات، حيث تركز الشركة في إدارة عملياتها على تحقيق عاملي السرعة والجاهزية في نقل المركبات المطلوب حجزها خلال 24 ساعة فقط، إلى جانب الوصول إلى موقع المركبة المطلوب حجزها خلال مدة أقصاها 60 دقيقة.

وتعمل الإمارات للمواقف حاليا في كل من إمارة دبي وأبو ظبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين، وتسعى للتوسع في تغطية المزيد من المواقع والخدمات التي تقدمها، وذلك كجزء من التزامها في أن تحافظ على ريادتها كأفضل مقدمي خدمات المواقف في الإمارات، كما تمتلك فريق فني وإداري على قدر عالٍ من المهارة وفقا لأرقى الممارسات العالمية المتقدمة، إلى جانب أسطول من الآليات ومركبات القطر المتطورة المزودة بأحدث الأدوات والتقنيات.

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