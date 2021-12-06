كهرباء الشارقة تفتح برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين من خريجي الخدمة الوطنية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن فتح باب التسجيل لبرنامج المنح الدراسية لطلاب وطالبات الثانوية المتفوقين من خريجي الخدمة الوطنية للدراسة في جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة ابتداء من 5 ديسمبر 2021 ويستمر التسجيل حتى 6 يناير 2022.

وأكدت خولة عبدالرحمن بن هده رئيس قسم المنح الدراسية، أن برامج المنح الدراسية للطلبة والطالبات المواطنين المتفوقين يأتي في اطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، بدعم الطلاب المتفوقين – خصوصا - خريجي الخدمة الوطنية لتخفيف أعباء التعليم عن الأسر وتكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتوفير أفضل الفرص التعليمية بما يساهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل خاصة في التخصصات الفنية.

وأكدت أن الهيئة مستمرة في تقديم المنح الدراسية ودعم ومساندة الطلاب والطالبات المتوفقين، مبينة أن التعليم المتميز يعتبر أفضل استثمار وأحد أهم الأسس التي يعتمد عليها التطوير المستمر، مشيرة إلى أن الهيئة تحرص على دعم ومساندة الطلاب والطالبات المتفوقين وتوفير فرص التدريب العلمي والعملي بإدارات ومشروعات الهيئة المختلفة ، كما أن الهيئة حرصت على إعطاء الوقت الكافي لتجهيز المستندات والتقديم للحصول على المنح الدراسية



وأوضحت بن هده بأنه سيتم استقبال الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة بالألوان، ولن تقبل أي أوراق تسلم باليد في مقر الهيئة أو فروعها أو أي جهة أخرى، ويستطيع الطالب الراغب في التقدم معرفة الأوراق المطلوبة للمنحة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة كما يمكن الاستفسار عن أي بيانات عن المنح الدراسية من خلال البريد الإلكترونيsch@sewa.gov.ae أوعلى الوتساب: 065026533 أوعلى الارقام التالية : 065026533 أو 065021639 .



وأشارت إلى أن الهيئة ستقوم بفحص طلبات الحصول على المنح الدراسية بمعرفة لجنة مختصه وفقاً للشروط الخاصة التي أعلنتها الهيئة للحصول على المنح الدراسية لعام 2021 – 2022 ، وتتضمن اثبات انهاء متطلبات الخدمة الوطنية والنسبة المقررة للشهادة الثانوية 85% ودراسة الحالة الاجتماعية والمادية لولي الأمر ،من واقع المستندات والأوراق المقدمة من الطالب.

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