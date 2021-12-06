محمد بن راشد يدعو الشباب للتسجيل في مركز محمد بن راشد لإعداد القادة

المصدر: البيان

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دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشباب للتسجيل في الدفعة الجديدة من مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وشهد سمو الشيخ محمد بن راشد تخريج دفعتين من المركز .

وقال سموه: خرج المركز 800 قيادي إماراتي خلال 18 عاماً منهم الوزراء والوكلاء ومدراء العموم ومدراء الشركات .

وأضاف سموه: سأستمر في ذلك .. لأننا نحتاج أفكاراً جديدة ودماء جديدة كل يوم .

ودعا سموه الشباب للتسجيل في الدفعة الجديدة http://mbrcld.ae.

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