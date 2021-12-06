خليفة بن طحنون يستقبل رئيسة مجلس شيوخ تشيلي في واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، في واحة الكرامة بأبوظبي خيمينيا رينكون رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية تشيلي يرافقها دييغو بولسين رئيس مجلس النواب اللذين يقومان بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولدى وصولها إلى واحة الكرامة استعرضت مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضعت إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وقدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان خلال جولة للضيفين في مختلف أنحاء الواحة، شرحاً وافياً عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبّر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.. كما قامت خيمينيا رينكون بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبّرت فيها عن تقديرها لبطولات وتضحيات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة في ميادين البطولة.

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