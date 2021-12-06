عمار النعيمي يستقبل المواطنين في مدينة مصفوت

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر صاحب السمو حاكم عجمان في مدينة مصفوت أهالي المدينة بهدف التواصل المباشر مع مواطني الإمارة في مختلف مناطقها والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والاطمئنان على أحوالهم.

وتأتي زيارة سموه لمدينة مصفوت انطلاقاً مما يوليه سموه من عناية خاصة بقضايا واحتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تلمس احتياجاتهم وتسخير جميع الإمكانات لخدمتهم حرصاً على توفير الحياة الكريمة لهم باعتبارهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن.

ورحب أهالي مصفوت الذين توافدوا على قصر صاحب السمو حاكم عجمان بقدوم سموه، معربين عن بالغ سعادتهم بلقائه، حيث استمع سموه إلى عدد من الشعراء الذين تغنوا بعيد الاتحاد الخمسين وإنجازات القيادة الرشيدة التي تحققت خلالها، مهنئين سموه بهذه المناسبة الوطنية.

واطمأن سموه على أحوال الأهالي في مدينة مصفوت عن قرب والمنطقة بشكل عام، وذلك في إطار حرص سموه على الالتقاء بمواطني المنطقة من إمارة عجمان والوقوف على حاجاتهم ومتطلباتهم. ووجه المسؤولين بدراسة وتلبية احتياجاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

حضر اللقاء.. الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وعبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، وصالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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