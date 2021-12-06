8213 بلاغاً تتلقاها شرطة رأس الخيمة في إجازة عيد الاتحاد

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تلقت شرطة رأس الخيمة خلال إجازة عيد الاتحاد الخمسين 8213 بلاغاً، وأشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بتعاون أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الشرطة والجهات المعنية خلال إجازة عيد الاتحاد الخمسين نتيجة الظروف التي يمر فيها العالم بجائحة كورونا (كوفيد19)، مثمناً حرصهم على الالتزام بالإجراءات في مختلف المرافق العامة والمتنزهات السياحية في الإمارة.

تأمين

وأكد اللواء علي بن علوان النعيمي، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تمكنت من تحقيق أهداف خطتها الأمنية لتأمين إجازة عيد الاتحاد الخمسين للدولة بعد تشكيل فرق عمل ميدانية وتشغيلية فضلاً عن فريق خاص بالعمليات على مستوى جميع وحداتها الشرطية، حيث سخرت شرطة رأس الخيمة إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وانسيابية الحركة المرورية إلى جميع الزوّار في مختلف المناطق، مشيداً بتكاتف الجميع لإنجاح العملية الأمنية خلال الإجازة التي شهدت انخفاضاً في الحوادث المرورية.

ووجه قائد عام شرطة رأس الخيمة، الشكر والثناء والتقدير إلى موظفي غرفة العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، نظير جهودهم المتميزة التي بذلوها من خلال تلقي مجموع 8213 بلاغاً خلال أيام عُطلة عيد الاتحاد، في الفترة ما بين 30 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر، وذلك حسب ما صرّح به العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وتنوعت هذه البلاغات ما بين مرورية وجنائية وخدمات إنسانية ومجتمعية، وغيرها، وصنفت المهندسة عائشة المراشدة مسؤولة الأنظمة في غرفة العمليات هذه البلاغات حسب أهميتها، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة كل بلاغ، وتحويله إلى الجهات ذات الاختصاص

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