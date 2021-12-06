شما بنت محمد تشارك في جلسة حول «المواطنة الصالحة وبناء المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

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شاركت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في جلسة افتراضية نظمها مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي بعنوان «المواطنة الصالحة وبناء المستقبل».

وتحدثت خلال الجلسة حول القيم الأخلاقية وتكوين المواطنة؛ والأسرة والمدرسة شركاء في تنمية قيم المواطنة الصالحة؛ وتحديات المواطنة الصالحة في ظل المواطنة الرقمية، وأهمية المواطنة الصالحة في بناء مستقبل الحضارة الإماراتية.

وقالت الشيخة شما بنت محمد، إن المواطنة هي حقوق يتمتع بها الفرد تقدمها له الدولة وواجبات على الفرد للدولة والوطن والمجتمع، والتوازن في هذه العلاقة يبني الانتماء والولاء للوطن وللمجتمع، وترسيخ المواطنة الصالحة والإيجابية يبدأ من ترسيخ مفهومها في نفوس الأبناء من خلال دور التربية في تنميتها وترسيخها.

وأشارت إلى أن الدولة أطلقت مجلس جودة الحياة الرقمية الذي يعمل على تعظيم إيجابيات المواطنة الرقمية لتكون في تناغم مع المواطنة الحقيقية الإيجابية والصالحة للمواطن الإماراتي، ومن أجل ذلك أطلق ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية، والذي جاء فيه القيم والسلوكيات التي تعزز من بيئة العالم الرقمي، بما يفرض ضرورة إيصال قيم المجتمع الإماراتي، الذي يتميز بالتسامح والتعايش والقيم الإنسانية النبيلة والتعددية.

كفاءات الشباب

من جانبه، أعرب معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن تقديره وامتنانه لدور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في الاستثمار في كفاءات الشباب لتحقيق رؤى الخمسين، وتعزيز مشاركتهم في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة واقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.

تحقيق الرؤية

وأضاف معالي الطاير: «نعمل على تحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لبناء الإنسان، وترسيخ ثقافة الاستدامة في المجتمع وتأهيل الشباب ليواصلوا مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها الدولة، انسجاماً مع تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، والاستراتيجية الوطنية للشباب الهادفة إلى ترسيخ الثقة في قدرة جيل المستقبل على القيادة بكفاءة ومهارة، وتقديم الشباب الإماراتي كنماذج رائدة في تطبيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة يحذون حذوهم الشباب في مختلف أنحاء العالم».

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