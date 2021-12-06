ريزوان ساجان: فرص تجارية ضخمة

المصدر: دبي - البيان

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قال ريزوان ساجان المدير والشريك المؤسس في «مجموعة دانوب»، إحدى كبريات شركات مواد البناء في الإمارات والشرق الأوسط: «إن دولة الإمارات سباقة، والإعلان عن برنامج سكك حديد الإمارات، مشجع للغاية، ولن يؤدي فقط إلى تسريع النمو الاقتصادي، بل سيقلل أيضاً من انبعاثات الكربون، لتصل قيمتها إلى 21 مليار درهم.

وسيخلق البرنامج الوطني للسكك الحديدية، فرصاً اقتصادية هائلة، تبلغ قيمتها 200 مليار درهم، صيانة الطرق بقيمة 8 مليارات درهم، بالإضافة إلى تحقيق فوائد سياحية تقدر بنحو 23 مليار درهم، خلال الخمسين سنة القادمة». وأضاف ساجان أن «المشروع يعكس رؤية وحكمة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن كشركة إماراتية، نرى فرصاً تجارية ضخمة، يوفرها المشروع خلال السنوات القليلة المقبلة».

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