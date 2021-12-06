سالم القيسي: يسهم في التطوير الحضري

المصدر: دبي - البيان

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قال سالم أحمد القيسي رئيس مجموعة القيسي في دبي: إن قطار الاتحاد يشكل نقلة نوعية في منظومة النقل في الإمارات، ضمن رؤية تكاملية تشمل نقل البضائع والركاب، ويشكل البرنامج الوطني للسكك الحديدية أحد عوامل ترسيخ الرفاه المجتمعي في دولة الإمارات، إذ يلامس البرنامج حياة السكان في الدولة على نحو مباشر ويعزز البرنامج الوطني للسكك الحديدية من البنية التحتية لقطاع النقل عبر تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، لتكون محوراً أساسياً في الخطط الوطنية للتطوير والتحديث والتخطيط الحضري.

ووجه القيسي الشكر إلى قادة دولة الإمارات على ما يقدمونه من مبادرات ترفع من شأن الإمارات وأهلها وتأتي مبادرة قطار الاتحاد بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين للاحتفاء بالإنجازات القياسية، التي حققتها الدولة على مدى الخمسين عاماً الماضية والاستعداد بمشاريع ومبادرات ضخمة للخمسين عاماً المقبلة، إذ يندرج البرنامج الوطني للسكك الحديدية تحت مظلة مشاريع الخمسين.

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