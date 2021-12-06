صقر غباش يبحث مع رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بتشيلي تعزيز العلاقات البرلمانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي أمس دييغو ألفريدو بولسن رئيس مجلس النائبات والنواب، وخيمينا رينكون رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية تشيلي والوفد المرافق لهما.

حضر اللقاء الدكتور طارق الطاير رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والشمالية، وسعيد العابدي، ومريم بن ثنية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء لجنة الصداقة، والدكتور عمر النعيمي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش برئيسي مجلسي النواب والشيوخ لجمهورية تشيلي، وأكد أهمية تطوير العلاقات البرلمانية والدبلوماسية بين البلدين والعمل على توحيد المواقف والرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية في المحافل الدولية.

ونوه معاليه إلى أهمية تفعيل مذكرة التعاون التي تم توقيعها أخيراً بين البرلمانين الصديقين، بعقد الاجتماع الأول للجنة الصداقة البرلمانية بين الجانبين ووضع آليات عمل واضحة لتطوير آفاق التعاون البرلماني، وتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية؛ والتنسيق لتوحيد الآراء والمواقف في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية ورفع مستويات التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق الدولتين في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها مجال الأمن الغذائي والطاقة المتجددة.

بدورهما وجه رئيسا مجلسي النواب والشيوخ التشيلي دعوة لمعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لزيارة جمهورية تشيلي، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، والدفع بالعلاقات البرلمانية إلى آفاق أرحب، بما يعكس الدور المهم للبرلمانات في تسهيل عمل الحكومات، لاسيما في سرعة إنجاز الاتفاقيات وتطوير التشريعات في ظل ما يشهده العالم من تطورات تتطلب تعاون وتكاتف مختلف المؤسسات والمنظمات على الصعد الوطنية والدولية.

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