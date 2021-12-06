«الوطني» يناقش مشروعي قانونين اتحاديين غداً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، في مقر المجلس بأبوظبي غداً برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2020م، وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م.

وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه عبيد خلفان الغول السلامي سؤلاً إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، حول «ضعف نسب التوطين في القطاع المصرفي».

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