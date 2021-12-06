تشديد على ضرورة وضع الخوذات الواقية اثناء استخدام الدرّاجات الكهربائية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أنه تم رصد انتشار الدرّاجات الكهربائية، وهي شكل هجين بين الدراجة الهوائية والنارية بشكل لافت على طرق الإمارة، مبيناً أنه يتم التشديد بضرورة ارتداء سائقي الدراجات للخوذات الواقية، لأنها تحد من مخاطر إصابة الرأس، وإصابة الدماغ وعدم إغفال كافة تدابير السلامة عند استخدامها، وأنه منذ بداية العام الجاري 2021 تم حجز 384 دراجة كهربائية، بسبب عدم التزام سائقيها بإجراءات السلامة.

وأضاف: إنه من خلال الرصد السابق لانتشار هذه الدراجات نفذت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عدداً من الأنشطة التوعوية بالتنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعية، وبالتعاون مع إدارة سلامة الطفل بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة للتعريف بإجراءات السلامة وخطورة قيادة هذه الدراجات على الطرقات العامة، كما أن تلك الجهود سوف تستمر تزامناً من الجهود الضبطية للحد من مخاطر الدراجات الكهربائية ورفع نسبة الأمان على الطرقات.

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