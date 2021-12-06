مدير عام محاكم دبي يستقبل «وزير العدل والأوقاف» بمملكة البحرين

المصدر: دبي - البيان

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استقبل طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين الشقيقة، حيث اطلع على منظومة عمل محاكم دبي والتقاضي عن بعد، وأفضل الممارسات التي تنتهجها محاكم دبي في المجال القضائي والإداري، وأهم الوسائل التي تسرع العملية القضائية والآلية المتبعة في تنفيذ الأحكام في محاكم دبي.

ويأتي اللقاء في اطار تعزيز محاكم دبي لعلاقاتها الخارجية، وللمحافظة على التعاون بين الجهات المختلفة، للوصول إلى الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، ولتحقيق رؤية محاكم دبي والتي تتمثل في الوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً.

وحضر الاستقبال القاضي راشد السميري القائم بعمل رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية.

وأعرب طارش المنصوري عن سعادته بتلك الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة المتميزة، واتباع السبل الكفيلة لتطوير التعاون لآفاق أوسع، مشيراً إلى حرص محاكم دبي في توسيع مجالات الاستخدام التقني في خدماتها.واطلع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين على العديد من المبادرات التطويرية للسلطة القضائية في دبي.

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