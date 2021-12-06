شرطتا دبي وميلان الإيطالية تبحثان سبل تعزيز التعاون

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من إدارة التفتيش الأمني K9، التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، مقر الشرطة الإيطالية بمدينة ميلان، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وإجراء مقارنات مرجعية في مجال التفتيش الأمني.

ترأس الوفد، النقيب أحمد سالم سعيد، والملازم الأول ناصر محمد عبدالله، من إدارة التفتيش الأمني، وجرى في اللقاء تبادل الخبرات واستعراض التجارب في مجال التفتيش الأمني وتدريب الكلاب البوليسية، واستعرضت شرطة دبي تجربتها الرائدة في سلامة المجتمع ووقايته خلال جائحة كوفيد-19، ونجاحها في تدريب وتأهيل الكلاب البوليسية لكشف الأشخاص المحتمل إصابتهم بالفيروس.

وأكد النقيب أحمد سالم سعيد، أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بإجراء مقارنات مرجعية والبحث عن أفضل الأساليب والتقنيات العالمية في مجال التفتيش الأمني.

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