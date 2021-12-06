شرطة دبي ومجموعة الحبتور تنظمان المهرجان العائلي الأول

المصدر: دبي- البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ومجموعة الحبتور، فعاليات المهرجان العائلي الأول، والذي أقيم في مقر مجموعة الحبتور، بحضور خلف أحمد الحبتور، رئيس مجموعة الحبتور، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة التحريات والمباحث الجنائية، ونائبه لشؤون الإدارة والرقابة العميد سعيد سهيل العيالي، والعقيد عادل أحمد موسى، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، والمقدم عارف محمد بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة، وعدد من الموظفين من الجانبين، بهدف خلق شراكة استراتيجية وتعاون بين القطاعين العام والخاص وأفراد المجتمع، للحفاظ على الأمن وتعزيز الإحساس بالأمان.

وفي بداية المهرجان، ألقى خلف الحبتور كلمة قال فيها: نحن كلنا شرطة ويد واحدة لحماية هذه البلاد المبروكة في ظل الاستراتيجية الأمنية الشاملة، التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة.

من جانبه، أكد العميد جمال الجلاف أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الشرطة والمجتمع لتعزيز الإحساس بالأمن والحد من الجريمة، موضحاً أن هناك ما يزيد على 18 مبادرة ضمن نشاطات شرطة دبي المجتمعية تهدف إلى خلق شراكات استراتيجية مع كافة شرائح المجتمع .

وتضمنت الفعاليات تنظيم برامج وأنشطة مختلفة، منها فقرات ثقافية وتربوية توجه رسالة إلى الأجيال الجديدة، تدعوهم لاكتشاف طاقاتهم ومهاراتهم ومواهبهم، ليكونوا مساهمين وشركاء في صناعة المستقبل.

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