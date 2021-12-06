بحث التعاون التدريبي بين شرطتي أبوظبي ونيوزيلندا

المصدر: (أبوظبي - البيان )

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التقى العميد دكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وفداً أمنياً نيوزيلندياً، ضم كلاً من غلين دانبير، نائب مفوض عام شرطة نيوزيلندا، وسام أوكنور، نائب السفير النيوزيلاندي بالدولة، وكريس بيج، ضابط ارتباط شرطة نيوزيلندا، وسارة الحسيني، مدير تطوير الأعمال في سفارة نيوزيلندا لدى الدولة.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب الشرطي والأمني، وأعرب العميد بورشيد عن شكره لجهود الشرطة النيوزيلندية لتدريب منتسبي شرطة أبوظبي، وتم خلال اللقاء تبادل الهدايا التذكارية .

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