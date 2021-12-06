قائد عام شرطة أبوظبي يشهد محاضرة «مستقبل العمل الشرطي»

المصدر: أبوظبي- البيان

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نظم مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي محاضرة لقادة شرطة أبوظبي بعنوان «مستقبل العمل الشرطي ودور القيادة الشرطية من منظور الشرطة القائمة على الأدلة»، وذلك بالتعاون مع «أكاديمية ربدان» وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وذلك تحقيقاً للهدف الاستراتيجي في «ترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل».

وشهد المحاضرة اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومديرو القطاعات والعقيد خلفان عبد الله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي والدكتورة أماندا جيني ديفس (أستاذ مساعد - برنامج علوم الشرطة والأمن) في أكاديمية ربدان.

وألقى المحاضرة الدكتور بيتر نيرود عضو «معهد الجريمة» بجامعة كامبريدج البريطانية منذ 2010 وباحث أكاديمي ومحاضر في مجال الشرطة القائمة على الأدلة، ومساعد الرئيس «للبرنامج التنفيذي الشرطي». وتضمنت المحاضرة عدة محاور منها مستقبل العمل الشرطي والاستراتيجيات الشرطية،وأهم خطوات التطبيق، والمراجعات المنهجية في العمل الشرطي وغيرها .

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