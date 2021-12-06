حمدان بن زايد: العمل التطوعي رسالة سامية منذ تأسيس دولتنا

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن العمل التطوعي نهج حضاري ورسالة سامية وثقافة مجتمعية ثابتة منذ تأسيس دولتنا.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي على «تويتر»: «العمل التطوعي نهج حضاري ورسالة سامية وثقافة مجتمعية ثابتة منذ تأسيس دولتنا، وفي اليوم العالمي للتطوع نُثمن جهود المتطوعين، الذين يحملون رسالة الخير والسلام من الإمارات إلى الشعوب كافة، نفخر بتضحياتهم ومواقفهم في ساحات البذل والعطاء».

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