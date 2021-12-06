حاكم رأس الخيمة ورئيس كوستاريكا يبحثان علاقات التعاون

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، الرئيس كارلوس الفارادو كيسادا رئيس جمهورية كوستاريكا، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد، ترافقه حرمه كلاوديا دوبلس كامارغو، وذلك بحضور الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من المسؤولين.

ترحيب

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالرئيس الكوستاريكي، والوفد المرافق له، وبحث سموه والضيف خلال اللقاء تعزيز علاقات التعاون التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوستاريكا، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، وتبادلا الحديث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

إشادة

وأشاد سموه بروابط الصداقة المتميزة وعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، وكذلك أطر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد الرئيس كارلوس الفارادو كيسادا أن بلاده حريصة كل الحرص على تمتين علاقات التعاون مع دولة الإمارات، مشيداً بمكانة وحضور الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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