أُسر الشهداء وأبطال خط الدفاع الأول وأصحاب الهمم ضيوف عرض عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: البيان

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حضر أفراد من أبطال خط الدفاع الأول وأُسر الشهداء وأصحاب الهمم وعدد من الضيوف عرض عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في حتا يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر، والذي تم تخصيصه لهم تقديراً لخدماتهم وتضحياتهم وتفانيهم من أجل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد استمتع الضيوف بالعرض المسرحي الساحر الذي أقيم على مسرح عائم وسط سد حتا بين المناظر الطبيعية الخلابة باستخدام أحدث التقنيات. كما تضمن الاحتفال أيضاً عرضاً خلاباً للألعاب النارية باستخدام تقنية طائرات "الدرون" لأول مرة لخلق تأثير آسر.

وأتيحت الفرصة للحاضرين أثناء الاحتفال مشاهدة فصول العرض التي تناولت تاريخ الإمارات قبل الاتحاد، ولحظات تاريخية من الخمسين عاماً التي مضت، بما في ذلك قصص تُروى لأول مرة عن بعض النساء المتميزات اللواتي لعبن دوراً ملهمًا في تاريخ الإمارات، بالإضافة إلى تصورات لمستقبل الدولة في الخمسين عاماً القادمة.

يمكن للجمهور حضور عروض عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تستمر حتى 12 ديسمبر من خلال شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني www.UAENationalDay.ae

وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الإمارات العربية المتحدة، يجب على جميع حاملي التذاكر الحاصلين على لقاح كوفيد-19 إبراز "المرور الأخضر" في تطبيق الحصن. أما بالنسبة لحاملي التذاكر من غير الحاصلين على لقاح كوفيد-19، فيجب إبراز نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية تم إجراؤها خلال 72 ساعة من العرض.

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