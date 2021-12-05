50 مبادرة صحية يطلقها مستشفى عجمان التخصصي احتفالاً بعام الخمسين

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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أطلق مستشفى عجمان التخصصي العام التابع لحكومة عجمان 50 مبادرة صحية ومجتمعية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة لرفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وذلك احتفالاً بعام الخمسين، وتشمل المبادرات تقديم خدمات واستشارات طبية مجانية للجمهور، وتأتي المبادرات حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وقالت فاطمة بن عمير المهيري، المدير العام مستشفى عجمان التخصصي لـ «البيان»: تم إطلاق 50 مبادرة صحية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والدوائر الحكومية بهدف تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع وضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، وتأكيداً على الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة من أجل صحة وسلامة الجميع وتوفير بيئة صحية سليمة تدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.



استشارات مجانية



وأشارت إلى أن معظم المبادرات تأتي متزامنة مع مناسبات صحية عالمية مخصصة لمواجهة أمراض مختلفة مثل مرض السكري، وسرطان الثدي، من خلال تقديم فحوصات واستشارات مجانية، ومن أبرز المبادرات الصحية، مبادرة صحية، استشارات مجانية بقسم الجلدية تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، مبادرة صحية، استشارات مجانية بقسم الأطفال بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، مبادرة صحية، فحوصات مجانية لمرض السكري بمقر جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.



جهود حثيثة



وذكرت أن الدولة بذلت جهوداً حثيثة طيلة مسيرة الاتحاد المباركة في تطوير الخدمات الصحية وإنشاء المستشفيات بهدف تعزيز الصحة العامة وتقديم كل أوجه الدعم، الأمر الذي أثمر نجاح الدولة في مواجهة جائحة كورونا وتجاوزها، مشيرة إلى أهمية نشر التوعية الصحية بين كل أفراد المجتمع من أجل حماية صحة وسلامة الجميع.

وأكدت على اهتمام وحرص مستشفى عجمان التخصصي في تنفيذ المبادرات المجتمعية الرامية إلى نشر التوعية والتثقيف الصحي والعمل من أجل تعزيز الصحة العامة بين أفراد المجتمع، موضحة ضمن المبادرات الخمسين تشمل تنظيم محاضرات توعية وإجراء فحوصات طبية مجانية لمختلف فئات المجتمع، كما يقوم المستشفى ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد 50 بتقديم خدمات استشارة طبية مجانية تشمل أخصائي طب الأطفال واستشارة أخصائي الجراحة العامة.

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