افتتاح مقر سفارة الإمارات في موروني رسمياً تزامناً مع عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: وام

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افتتح سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة "جمهورية جزر القمر" مقر سفارة الدولة رسميا في العاصمة موروني، وذلك تزامنا مع عيد الاتحاد الخمسين.

حضر حفل الافتتاح مستدران عبده رئيس البرلمان الوطني في جمهورية القمر المتحدة، وعنبر درويش عقيلة فخامة رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، والدكتور عطا الله بن زايد الزايد سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية القمر المتحدة ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية والأجنبية ونخبة من المفكرين والمثقفين والإعلاميين.

وأكد المقبالي أن افتتاح مقر سفارة الإمارات في موروني يجسد عمق علاقات الصداقة المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة، وتطلعات البلدين إلى تعزيزها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين وطيدة وأخوية وتشهد تطورا مستمرا، مشيدا بما وصلت إليه هذه العلاقات من تقدم في مختلف المجالات والقطاعات، معربا عن أمله لجمهورية القمر المتحدة بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه عبر قاسم لطفي وزير دولة المكلف بالعالم العربي لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات في موروني، وقال في هذه المناسبة:" يجمع دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة علاقات تاريخية تمتد جذورها منذ استقلال الجمهورية في عام 1975، وهي في تقدم مستمر على كافة الأصعدة"، مشيرا إلى وجود العديد من الإمكانات لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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