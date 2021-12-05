عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الهند

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء - الذي عقد على هامش مؤتمر المحيط الهندي الذي انطلقت أعماله أمس في أبوظبي - العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

واستعرض سموه ومعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار .. مؤكدا على علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين على الصعد كافة.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية تزداد تطورا ورسوخا في ظل رعاية واهتمام من قيادتي البلدين الصديقين .. معربا عن تمنياته لجمهورية الهند دوام التقدم والازدهار.

من جانبه أشاد معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار بعلاقات الصداقة المتينة الإماراتية الهندية والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين وتشهد نموا وتطورا مستمرا في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.

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