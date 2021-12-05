عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية سريلانكا

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي جاميني لاكشمان بييرس وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية على هامش مؤتمر المحيط الهندي الذي انطلقت أعماله أمس في أبوظبي.

تناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية الإماراتية السريلانكية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ومنها المجال السياحي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي جاميني لاكشمان بييرس .. مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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