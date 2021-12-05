عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة على هامش مؤتمر المحيط الهندي الذي انطلقت أعماله أمس في أبوظبي ويستمر يومين.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وسبل تطويرها وتنمية آفاق التعاون المشترك بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرض سموه ومعالي وزير خارجية سلطنة عمان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وأكد على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطان عمان وقيادتهما والحرص على تطويرها وتنمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.. معربا عن تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة وشعبها دوام التقدم والرخاء.

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