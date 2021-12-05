الجالية الهندية في العين تنظم حملة للتبرع بالدم

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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نظم مركز كيرلا الثقافي الإسلامي مساء أمس الأول حفلا في بنك الدم المركزي بمدينة العين تزامنا مع عيد الاتحاد الخمسين، تضمن حملة كبيرة للتبرع بوحدات دم وذلك دعماً للمرضى المحتاجين في المستشفيات وبحضور الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقا، رئيس جمعية الإمارات للسرطان والدكتور حمد سيف النعيمي مدير خدمات بنك الدم في العين التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، وسيد شهاب الدين رئيس المركز كيرلا الثقافي في العين، ونوشاد علوي المدير العام، إلى جانب حضور عدد من رجال الأعمال الهنود وأبناء الجالية المقيمين الهندية.

كما تضمن الحفل كلمات وفقرات وأناشيد وطنية تتغنى في حب الإمارات.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري : "إن هذه المبادرة تعد من صفات النبل والعطاء عند الأخوة المقيمين من أبناء الجالية الهندية بمناسبة احتفالات الدولة بالعام الخمسين. كما أن الإمارات كانت وستظل دائماً وطن التعايش والتسامح والعيش الكريم لكافة الاخوة المقيمين على أرضها". مشيراً إلى أن حملات التبرع بالدم هي من المبادرات الإنسانية والخيرية والتطوعية التي تترك بصمات واضحة في النفوس، وبالتالي تعزز ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع.

كما أشاد الدكتور حمد النعيمي بإطلاق هذه المبادرة من قبل أبناء الجالية الهندية. لافتاً إلى أن عدد وحدات الدم في هذه الحملة وصلت إلى 140 وحدة من كل الفصائل. ومؤكداً على الاستمرار في التعاون مع كافة المؤسسات الخيرية والإنسانية وأبناء الجاليات لتشجيعهم على التبرع بالدم، لإنقاذ حياة من يحتاج إلى قطرة دم من المرضى والحالات الصحية العاجلة والطارئة.

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