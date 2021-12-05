محمد بن زايد: شراكة الإمارات وفرنسا ترسخ السلام عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سعادته باستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً سموه إلى أن الإمارات وفرنسا، تمضيان إلى تعميق مصالحهما، وترسيخ السلام في المنطقة والعالم.

ونشر سموه عبر «إنستغرام»، صورة للقاء مع الرئيس الفرنسي، مدوناً: «سعدت باستقبال صديقي ايمانويل ماكرون.. أجرينا مباحثات بناءة حول علاقات البلدين، وشهدنا توقيع اتفاقيات في العديد من المجالات، في إطار شراكتهما الاستراتيجية، تمضي الإمارات وفرنسا نحو تعميق مصالحهما المشتركة، وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم».

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