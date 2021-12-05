الجامعة القاسمية تكرم شركاءها في تدريب طلبة الاتصال

المصدر: الشارقة - البيان

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كرمت الجامعة القاسمية شركاءها الاستراتيجيين، من مختلف المؤسسات الحكومية والهيئات الإعلامية، التي قامت بالتدريب الميداني لطلبة الاتصال، على مختلف الفنون الإعلامية، لمدة فصل دراسي كامل.

جاء التكريم خلال الحفل الذي نظمته كلية الاتصال بالجامعة، بحضور الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، وعمداء الكليات، وعدد كبير من رؤساء ومديري وممثلي الجهات التي قدمت التدريب الميداني للطلبة.

وأشاد الدكتور عواد الخلف بجهود مختلف الجهات التي ساهمت بتدريب طلبة كلية الاتصال، وإتاحة خبراتها المهنية، بما ساعد في اكتساب الطلبة للمهارات العملية الأساسية للالتحاق بسوق العمل، مشيراً إلى حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم طلبة الجامعة وتدريبهم، ليكونوا متمكنين في مختلف تخصصاتهم النظرية والعملية.

جودة

وأشار الدكتور هشام عباس عميد كلية الاتصال، إلى أن جودة مخرجات البرامج التدريبية التي حصل عليها الطلبة، تعكس تميز الجهات التي قامت بالتدريب، وحرصها الشديد على إمداد الطلبة بمختلف مهارات العمل الإعلامي.

وفى نهاية الحفل، قام الدكتور عواد الخلف، يرافقه الدكتور هشام عباس عميد كلية الاتصال، بتكريم الجهات المساهمة في تدريب طلبة كلية الاتصال، وشملت صحيفة «البيان»، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومعهد الشارقة للتراث، و«دار الخليج للصحافة»، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بشرطة دبي، وإذاعة الوسطى من الذيد، وبلدية عجمان، بجانب تكريم إدارة الخدمات بالجامعة القاسمية.

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