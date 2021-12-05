جائزة دبي للقرآن تبدأ قبول طلبات المشاركة في مسابقة «الشيخة هند للقرآن»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن بدء تلقي طلبات التسجيل في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الثانية والعشرين وذلك من اليوم الأحد ولغاية العشرين من شهر يناير المقبل من خلال أحد مراكز أو مؤسسات القرآن الكريم المعتمدة في جميع مدن الدولة.

وأشاد المستشار إبراهيم محمد بو ملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بهذه المسابقة المباركة التي تدخل عامها الثالث والعشرين وما تحظى به من اهتمام ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، إذ حرصت سموها على أن تكون هذه المسابقة مفتوحة للجنسين من مواطنين ومقيمين من حفظة كتاب الله العزيز.

6 أفرع

يذكر أن هذه المسابقة تتضمن ستة أفرع وهي فرع القرآن الكريم كاملاً، وفرع عشرين جزءاً وفرع عشرة أجزاء وفرع خمسة أجزاء وهو مخصص للمواطنين فقط لجميع الأعمار وفرع خمسة أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات ثم فرع ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات.

كما حددت اللجنة المنظمة للجائزة سن الخامسة والعشرين لمن أراد الاشتراك من المقيمين ذكوراً وإناثاً شريطة أن يكونوا من حاملي تأشيرة الإقامة، كما يتاح للمواطنين من الجنسين الاشتراك في جميع الأفرع في أي سن كانوا ما عدا الفرع السادس الذي حدد بعشر سنوات ذكوراً وإناثاً، وبعد انتهاء فترة التسجيل ستعلن وحدة المسابقات بالجائزة عن مواعيد بدء التصفيات النهائية، إذ يستضيف مقر الجائزة بالممزر المسابقة النهائية.

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