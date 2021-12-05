حمدان بن محمد يحضر أفراح العويسي والعفاري

المصدر: دبي - البيان

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حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد سالم بن حمد العويسي، بمناسبة زفاف نجله على كريمة عبد الله بن سليّم العفاري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق قلعة الرمال في دبي، عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والمسؤولين وأقارب العروسين.

وقد بارك سمو ولي عهد دبي لآل العويسي وآل العفاري أفراحهم، متمنياً للعروسين دوام السعادة في حياتهما الزوجية، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار.

حضور

كما حضر الحفل الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات.

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