حمدان بن محمد: رؤية خالد بن محمد بن زايد تنموية متفردة

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، في استراحته بند الشبا في دبي.

واستعرض اللقاء عدداً من القضايا التي تهم الوطن والمواطن ومسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها الدولة ضمن مختلف القطاعات في ظل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وعبر حسابه في «تويتر»، نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صوراً للقاء أمس، مدوناً: «سعدت اليوم بأن يكون أول برنامج لي في الخمسين الجديدة لدولة الإمارات هو لقاء مع أخي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.. خالد بن محمد له رؤية تنموية وطنية متفردة ونظرة إيجابية للمستقبل.. وأفكار جديدة ترسخ مسيرتنا التنموية لدولة الإمارات لعقود قادمة.. ومن شابه أباه وجده فما ظلم».

وعبر حسابه في «إنستغرام» ، دون سموه: «خمسين قادمة.. بفكر واحد».

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

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