مكتوم بن محمد:علاقاتنا الخارجية محور نجاحنا خلال الـ50 الماضية والقادمة

المصدر: دبي-وام

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صباح أمس غوتابايا راجاباكسا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في مقر إكسبو 2020 دبي، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا وسبل تطويرها في كافة المجالات بما يحقق تطلعات الدولتين والشعبين الصديقين.

ورحب سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالرئيس الضيف، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون مع مختلف البلدان والشعوب في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها، وبما يتناسب مع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وتطلع الجانبين إلى دفع مسارات الشراكة قدماً ضمن شتى القطاعات الرئيسية.

ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»:«التقيت فخامة غوتابايا راجاباكسا رئيس سريلانكا وتحدثنا حول العلاقات والتعاون في مختلف القطاعات. علاقاتنا الخارجية هي محور نجاح الإمارات خلال الـ50 عاماً الماضية، وستبقى كذلك في الـ50 القادمة. نريد مع الدول علاقات سياسية قوية تدعم خلق اقتصاد ناجح وتعزز تواصل الشعوب والأفكار والطموحات».

من جهته هنأ الرئيس السريلانكي، دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، مؤكداً حرص بلاده على تطوير تعاونها مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويلبي طموحات البناء في البلدين، مثمناً فخامته حرص دولة الإمارات على مد جسور التعاون مع مختلف شعوب العالم وحرص قيادتها على دعم العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصالح الدول والشعوب.

حضر اللقاء معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

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