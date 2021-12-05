عمار النعيمي: متحف مصفوت يقدم تجربة فريدة بتنوع أطيافه

المصدر: عجمان - وام

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن متحف مصفوت يقدم تجربة فريدة بتنوع أطيافه في جميع جوانب التراث في منطقة مصفوت.

وأشاد سموه بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالتراث والآثار والهوية الوطنية والحفاظ على المحتوى التراثي ونشره على أوسع نطاق داخلياً وخارجياً.

كما أشاد بما يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان من اهتمام كبير ومقدر بكل أنواع وألوان التراث من خلال إنشاء المتاحف وتنظيم الكثير من الفعاليات التراثية في الإمارة التي تشكل منارات تاريخية وثقافية حيث لا تخطئ العين المعالم التراثية البارزة في عجمان والتي أبرزها متحف عجمان واليوم متحف مصفوت ودائماً ما يوجه سموه بضرورة الاهتمام بالتراث والآثار.

جاء ذلك لدى افتتاح سموه متحف مصفوت بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية وعدد من المسؤولين والذي يحكي قصة مدينة مصفوت عبر رحلة من الزمن تمتد خلال خمسة آلاف عام من العصر قبل التاريخ إلى مدينة مصفوت الحديثة مروراً بالعصر الحجري والبرونزي والحديدي ثم فترة ما بعد الميلاد ودخول الإسلام وتم تأسيسها من قبل قبيلة النعيمي واهتمام المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي وتأسيس الخدمات الأساسية والاهتمام بالزراعة والحياة الاجتماعية إلى أن تأسست دولة الإمارات لتبدأ حقبة جديدة واهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان بكافة القطاعات.

ويأتي افتتاح المتحف أيضاً تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيدها الخمسين حيث تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان من خلاله إلى صون التراث والحفاظ عليه ونقل هذا الموروث الوطني من جيل إلى آخر باعتباره أحد أهم روافد الهوية الإماراتية عبر ترميم وتطوير متاحف عجمان ومرافقها التراثية والحفاظ عليها.

ثقافة الأجيال

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن إمارات الدولة المختلفة تهتم بإقامة العديد من المتاحف حفاظاً على تراث الآباء والأجداد وتأصيلاً لحياة الأجيال الناشئة بتزويدها بثقافة الأجيال السالفة.

وأعرب عن سعادته والشعور ببالغ الفخر وهو يفتتح متحف مصفوت وذلك بفضل التوجيهات السامية والدعم المستمر من صاحب السمو حاكم عجمان الذي يتفانى دوماً في خدمة الإرث الثقافي والمبادرات التراثية على مستوى الإمارة.

وتوجه بالشكر والامتنان إلى فريق العمل الذي قام بالإشراف وتنفيذ المتحف وتنظيم وتصميم القاعات التي تضم المقتنيات والصور وعلى مجهوداتهم المبذولة والبحث والتوثيق الذي تطلب مجهوداً كبيراً ووقتاً غير بسيط.

وأكد سموه أن متحف مصفوت يعد معلماً تاريخياً في قلب مدينة مصفوت ويجسد مجموعة من الحقب التاريخية وحياة الآباء والأجداد والتاريخ الغني لمدينة مصفوت ويقدم من خلاله مجموعات من الصور والمقتنيات والآثار المكتشفة وعروضاً صممت خصيصاً تعنى بتاريخ المنطقة بشكل يثري ثقافة الأجيال القادمة بمكانة وأصالة تراثنا المجيد.

وكانت مراسم افتتاح المتحف قد بدأت بوصول سموه بجولة في قاعات المتحف البالغ عددها 12 قاعة وما تضمه وشاهد المقتنيات والصور التي تحاكي تراث منطقة مصفوت الإماراتي وتاريخ الآباء والأجداد.

حضر مراسم افتتاح المتحف الشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين وعبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط وصالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: إن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان يولي اهتماماً كبيراً بالمتاحف والمناطق الأثرية في الإمارة كونها تشكل معالم تاريخية وثقافية على كافة الأصعدة وتظهر بوضوح المعالم التراثية البارزة في عجمان وأهمها متحف مصفوت الذي يعد منارة شامخة لحفظ التراث وإبرازه لأجيالنا التي لم تعش تلك الحقبة من الزمن.

وأكد أن المواقع التراثية تمثل جزءاً محورياً من تاريخ الإمارات بشكل عام وعجمان بشكل خاص إذ تمثل جسراً يربط الأجيال الحالية والقادمة بتاريخهم وثقافتهم الأصيلة.

مكانة تاريخية

أكد صالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان على المكانة التاريخية العريقة التي تحظى بها مدينة مصفوت واهتمام القيادة بهذه المناطق النابضة بالحياة الطبيعية والمواقع الأثرية وضرورة الإستثمار فيها مع الحفاظ على أصالتها.

وأشار إلى أن سياحة عجمان تحرص على النهوض بالعناصر الجاذبة للسياحة في كافة مناطق الإمارة وخاصةً تلك التي تتميز بطابع تراثي وبيئي منفرد.

وأوضح الجزيري أن متحف مصفوت يعد واحداً من أهم مناطق الجذب الرئيسية للسياح والزوار في عجمان. ويعتبر متحف مصفوت الأول من نوعه في المنطقة الذي يركز على المحتوى التراثي لإمارة عجمان وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للحفاظ على الموروث التراثي الخاص بالمنطقة.

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