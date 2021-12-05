الإمارات وفرنسا تتعاونان في الأمن الغذائي

المصدر: دبي- البيان

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وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة والغذاء الفرنسية مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير منظومات غذائية مستدامة ومرنة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في كلا البلدين، وجاء التوقيع على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإمارات. وقع الاتفاقية معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وكزافييه شاتيل، سفير الجمهورية الفرنسية في دولة الإمارات، في معرض «إكسبو 2020 دبي».

أولوية

وقالت معالي مريم المهيري: «يمثل تعزيز الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، وتسعى الوزارة ضمن جهودها لتعزيز الأمن الغذائي إلى مد جسور التعاون والشراكة مع الجهات والهيئات المعنية في العديد من الدول. وتأتي مذكرة التفاهم مع وزارة الزراعة والغذاء الفرنسية تماشياً مع جهودنا المستمرة في هذا المجال من خلال العمل متعدد الأطراف». بدوره، صرح كزافييه شاتيل: «إنه من دواعي سروري أن أوقع هذه المذكرة التي تبين استعداد فرنسا لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في أهدافها المتعلقة بالأمن الغذائي. لدى بلدينا الطموح في تعزيز الإنتاج الزراعي المبتكر والمستدام».

وبموجب مذكرة التفاهم تتعاون الوزارتان لتسهيل التجارة الثنائية في المنتجات الزراعية والغذائية والمساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي المستدام، مع التركيز على الابتكار والتحول الزراعي المستدام في طرق الإنتاج.

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