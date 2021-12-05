وفد شرطة نيويورك يطلع على التطورات والمستجدات الأمنية بشرطة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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التقى المقدم طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي وفداً من شرطة نيويورك، برئاسة ديرموت فرانسيس شيا المفوض العام، الذي يزور البلاد حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني. واطلع الوفد على عدد من الأقسام في الإدارة وتعرف على التطورات التي شهدتها شرطة أبوظبي في مواكبة أحدث التطورات والمستجدات الأمنية.

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