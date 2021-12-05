«صحة» تعالج طفلة بعمر 6 أسابيع من انسداد الأمعاء

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في علاج طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر 6 أسابيع كانت تعاني انسداد الأمعاء الدقيق، وسبب لها الإقياء المتواصل، وعدم تمكنها من الحصول على الغذاء اللازم، وعدم النوم.

وقال الدكتور مصطفى حمشو، استشاري جراحة الأطفال في مستشفى توام إحدى منشآت شركة «صحة» إن الرضيعة «نصرة» أدخلت قسم الرعاية المشددة للأطفال حديثي الولادة وهي تعاني الإقياء المتكرر، وعدم القدرة على الرضاعة الطبيعية، وأجريت لها الفحوص المخبرية والإشعاعية اللازمة؛ فتبين أنها تعاني انسداداً هضمياً علوياً، ينجم في الغالب عن تشوه ولادي.

تقنية المنظار

وأضاف إنه بعد التشخيص والتعرف إلى الحالة قام الفريق الطبي المعالج بالتأكد من الحالة باستخدام تقنية المنظار الجراحي للأطفال حديثي الولادة، وذلك باستخدام أدوات صغيرة لا تتجاوز 3 ملم، وتم التأكد من انسداد الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، وتم إجراء العلاج اللازم، وفتح الانسداد بنجاح تام، بتدخل جراحي طفيف، وأن الرضيعة تحسنت بشكل ملحوظ، إذ توقف القيء وبدأت ترضع وتنام بشكل طبيعي .

وأشار إلى أنه تم استخدام تقنيات التنظير الداخلي لمعالجة الرضيعة، باستخدام أدوات جراحة ذات حجم صغير، تمكن الجراحين من عمل شقوق بسيطة، إذ يحتوي منظار البطن المستخدم أثناء هذا الإجراء على كاميرا ألياف بصرية عالية الدقة، ويستخدم الجراح هذه الكاميرا الموصولة بشاشة لرؤية المنطقة المراد علاجها، وتوجيه الأدوات المستخدمة إليها بشكل دقيق ومباشر.

و قال والد الطفلة، من جانبه إن حالتها تحسنت مباشرة بعد إجراء العلاج اللازم لها في مستشفى توام، وخرجت بعد يومين من إجراء الجراحة البسيطة وتوقف القيء وأصبحت ترضع بشكل طبيعي.

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