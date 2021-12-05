104 آلاف مشروع نفذتها «دبي الخيرية» خلال 6 سنوات

المصدر: دبي - رامي عايش

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أكد أحمد مسمار أمين السر العام لجمعية دبي الخيرية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت خلال الخمسين عاماً الماضية إنجازات عظيمة على الصعد كافة، وتصدرت في المؤشرات العالمية المختلفة للتقدم والنمو والازدهار، بما فيها العمل الخيري والتنموي والإنساني، الذي أهلها لتكون أكبر المانحين الدوليين في هذا القطاع قياساً بدخلها القومي.

وكشف مسمار لـ«البيان» عن تنفيذ الجمعية نحو 104 آلاف مشروع خيري في الفترة الممتدة من أغسطس 2014 حتى نهاية العام الماضي في 47 دولة تركزت في آسيا وأفريقيا، اقتربت تكلفتها الإجمالية من نصف مليار درهم، مشيراً إلى أن المشاريع تلك تنوعت بين مساجد، آبار مياه، مدارس، مستوصفات طبية، مساكن فقراء، مراكز تحفيظ قرآن كريم، دور أيتام، سقيا الماء، مشاريع وقف الخيري، مشاريع رعاية صحية، مشاريع دعم التعليم، مشاريع الأسر المنتجة ومشاريع عامة«.

حياة كريمة

وأضاف إن المساعدات التي قدمتها الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية أسهمت في توفير الحياة الكريمة للمحتاجين محلياً، وخارجياً للعديد من الدول النامية من خلال تمويل مشاريع التنمية الحضرية والبنية التحتية والصحة والتعليم وحفر آبار المياه وبناء المساجد ودعم مشاريع الأسر المنتجة، إضافة إلى دعم جهود الأمن والاستقرار وقت الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية في تلك البلاد.

وأوضح أمين السر العام، أن الإحصائية التي أعدتها الجمعية لـ»البيان«أظهرت أن بناء وحفر آبار مياه الشرب، تصدرت قائمة المشاريع التي نفذتها الجمعية، تلتها مشاريع بناء المساجد.

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