«الاتحاد العالمي للمعاقين» يكرم الجهات المطبقة للمعايير البيئية بالبحرين

المصدر: الشارقة - البيان

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كرم الاتحاد العالمي للمعاقين ومقره الرئيسي في إمارة الشارقة، الفوج الأول الحاصل على شهادة الاتحاد العالمي للمعاقين للأماكن المؤهلة لذوي الإعاقة في مملكة البحرين، ومنحه شهادات اعتماده كجهات صديقة لذوي الإعاقة إثر تطبيقه للمعايير البيئية العالمية للمعاقين.

وجرت مراسم التكريم تحت رعاية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وبحضور الشيخ أحمد بن سلمان آل خليفة الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية باللجنة البارالمبية البحرينية، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين.

وتقدم الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين، خلال الحفل بجزيل الشكر والامتنان إلى شعب مملكة البحرين على حفاوة الاستقبال، وأكد أنه كان لتأسيس الجمعية الخليجية للإعاقة عام 1999 برئاسة معالي الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة دور كبير في نشر التوعية بقضايا ذوي الإعاقة والتنسيق بين جميع الجهود المبذولة.

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