مبدعون لــ «البيان» : مبادرة كريمة تدعم الفن وترسخ مكانة دبي ثقافياً

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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أشاد عدد من المبدعين والفنانين بتوجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإعفاء المستأجرين الذين يقومون بتجديد عقاراتهم أو إعادة بنائها ضمن الاستخدامات التي تخدم منطقة القوز الإبداعية، من الإيجارات لفترات تصل إلى عامين، مؤكدين أهمية هذه المبادرة الكريمة، والتي تحفزهم نحو مزيد من العطاء والإبداع الخلاق وتعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع.

رعاية وقيمة

وأكدت الفنانة التشكيلية الإماراتية، الدكتورة نجاة مكي، أن هذا التوجيه الكريم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يمثل خطوة نوعية ثرية تدعم المبدعين وتعزز مكانة دبي الإبداعية، موضحة أن هذا القرار خير دليل على أن الفن أصبح من الأولويات في إبراز ثقافة المجتمع وفنونه من خلال ما يعرض في الصالات بدبي ودولة الإمارات.

وتابعت: تكمن أهمية منطقة القوز الإبداعية، في وجود العديد من الغاليريهات المتخصصة في الفن، وأهمها في السركال أفنيو.

وأضافت مكي: نشكر القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ونشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد على دعم الفن والثقافة بشكل متواصل.

بيئة مرنة

بدوره، قال الفنان الفرنسي من أصل تونسي إل سيد، والذي يعد أحد المبدعين المستثمرين في منطقة القوز الإبداعية، إن توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بهكذا خطوة حيوية، يؤدي إلى تيسير ممارسة الأعمال التجارية لنا كفنانين منتسبين للمنطقة، وكذلك يدعم المواهب والفنانين المحليين عبر توفير بيئة مرنة للمشاريع والمبادرات الفنية بالتوازي مع أهداف تطوير منطقة القوز الإبداعية والتي تتوافق أيضاً مع «استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي»، إذ ستكون بمقام مركز موحد ومتكامل يقدم للمبدعين خدمات شاملة، بما فيها التراخيص والتصاريح.

واحة المبدعين

وأشارت المصممة والفنانة الإيطالية، فاتي بولاق- مؤسسة استديو نيدانين للأعمال الخشبية في القوز الإبداعية، إلى أن هذه المبادرة الكريمة، من تعكس اهتمام إمارة دبي باستثمار مواهب الفنانين ضمن منظومة الاقتصاد الإبداعي العالمية، عبر توفير ومنح تسهيلات فريدة عالمياً على صعيد الإيجار والتراخيص وجملة الترتيبات اللازمة، للمؤسسات الإبداعية.

وأضافت: إن هذا القرار يؤكد حقيقة رسوخ المستقبل الواعد لمنطقة القوز الإبداعية ويعزز قدراتها التنافسية الإقليمية والعالمية، لتغدو بحق أكبر منطقة ثقافية وإبداعية وإنتاجية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، إذ تشكل واحة للمبدعين يجدون فيها كل ما يحتاجونه للعمل والعيش في مناخ محفّز متكامل يوفر لهم أسباب الرفاهية والعطاء، من خدمات ومرافق وأدوات شتى يتكئون عليها وهم يمضون في مسيرتهم على طريق إنتاج الفن بمختلف أنواعه.

جذب الكفاءات

وأوضحت الفنانة الإيطالية مارا فيريتي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لجاليري فيريتي للفن المعاصر في المنطقة، أن هذا القرار لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، يعد خطوة كبيرة تسهم في الارتقاء بدور منطقة القوز الإبداعية، في تعزيز مكانة دبي مركزاً دولياً للاقتصاد الإبداعي، وقيمة منطقة القوز مركزاً إبداعياً عالمياً وبيئة متكاملة داعمة للابتكار تحتضن المواهب والمبدعين المحليين والعالمين إلى جانب جذب الكفاءات والمؤسسات الإبداعية.

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